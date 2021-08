35^ Bicicletàadà de Feragust

Il Gruppo Ciclismo dell’Associazione DLF Cremona-Mantova organizza la 35esima “Bicicletaàda de Feragust”, tradizionale biciclettata/passeggiata di Ferragosto della città di Cremona.

Programma:

Ritrovo domenica 15 agosto alle ore 8.30 presso la S.S.D. Canottieri DLF Cremona in Lungo Po Europa, 8.

Partenza alle ore 9.30 in direzione: Largo Marinai d’Italia, Parco del Po, Via del Sale, Pista Ciclopedonale dell’Argine Maestro, Bosco ex Parmigiano, Pista Ciclopedonale del Bosco, breve tratto di Via San Rocco e Via Novati, Via Giordano, Via Mosa, Via Cadore, Via del Sale, Lungo Po Europa, per tornare infine alla sede del Circolo Canottieri Ferrovieri di Cremona.

Al rientro ricco rinfresco.

Durante il rinfresco, offerto dal DLF e dalla Nuova Ruggeri Dolciaria di Cremona, verranno consegnati i premi:

al ciclista più giovane

al ciclista più anziano

al velocipede più caratteristico

I riconoscimenti sono offerti da: SH+ by Ma.ro Group Srl di Bonemerse e Associazione DLF Cremona-Mantova.

La partecipazione è gratuita e libera a tutti con qualsiasi tipo di bicicletta.

Organizzatori: Associazione Dopolavoro Ferroviario - DLF

Via Bergamo, 19 - Cremona

Telefono: 037238516

dlfcremona@dlf.it