Anche sabato 14 agosto, come ogni 2° sabato e 4° domenica del mese, dalle 9 alle 18, nella bellissima cornice dei Giardini Pubblici di Porta Serio, in via Cadorna, si terrà la tradizionale mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage.

Per informazioni: Graziano 345.1078545

serviziomail@pgraphic.it



Facebook: Mercatino Austroungarico