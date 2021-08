LA STORIA DI CREMONA - IL COINVOLGENTE WALKING TOUR

Riviviamo i grandi fasti cremonesi!

Grandi spazi e imponenti monumenti convivono con dettagli nascosti e piccole curiosità in questo tour completamente in esterna.

Un viaggio nel tempo che ci porterà a viaggiare dal medioevo all'epoca contemporanea in poche centinaia di metri. I liutai, i fasti della cremona romana, i mercanti del duecento e gli eccessi fascisti, tutto è raccontato ed esibito nelle piazze cremonesi...basta saperle ascoltare.

◆ Prezzi Promo 2021: 12€ intero - 10€ under 12

◆ Durata Visita: 90 Minuti

◆ Luogo di ritrovo: Piazza Marconi, davanti al monumento del violino

◆ Il Tour sarà condotto da una Guida Abilitata con Patentino

◆ La visita guidata si terrà seguendo tutte le norme di sicurezza: sarà obbligatorio indossare la mascherina. Obbligo, inoltre, di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri gli uni dagli altri.

È NECESSARIO PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO

>>> Numero posti disponibili limitati <<<

Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito ufficiale