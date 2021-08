Fa tappa anche a Cremona il Mai Dire Mai Tour Degradabile di Willie Peyote.

Il cantautore e rapper torinese sarà infatti ospite della rassegna Siamo Fuori ideata e realizzata da Comune di Cremona, in collaborazione con il Teatro Ponchielli e il sostegno di Gruppo Bossoni S.p.A. e Bossoni Automobili, con l'intento di riportare la musica nel pieno centro cittadino.

Venerdì 3 settembre alle ore 21.30, Willie Peyote sarà accompagnato dalla All Done band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo al suo fianco.

Biglietti:

I° Settore: € 25,00 + € 3,75 prevendita

II° Settore: € 20,00 + € 3,00 prevendita

Biglietti in vendita sui circuiti ticketone e vivaticket o alla biglietteria del Teatro a partire da lunedì 16 agosto negli orari di apertura (dalle ore 9.30 alle ore 13.00).

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni): biglietteria@teatroponchielli.it