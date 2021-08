Domenica 5 settembre alle ore 15.30: incontro con Maria Pia Veladiano che presenterà il suo ultimo libro "Adesso che sei qui".

Incontriamo zia Camilla sulla piazza di un piccolo paese non lontano dal lago di Garda. Zia Camilla è sempre vissuta in campagna tra fiori, galline e gli amati orologi, nella grande casa dove la nipote è cresciuta con lei. Ora Andreina l'assiste affettuosamente e intanto racconta in prima persona il presente e il passato delle loro vite. Una narrazione viva ed energica, come zia Camilla è sempre stata. Intorno e insieme a loro, parenti, amiche, altre zie, che hanno un dono unico nel prendersi cura tutte insieme per fronteggiare questo ospite ineludibile, il «signor Alzheimer», senza perdere mai l'allegria. Perché zia Camilla riesce a regalare a tutte loro la vita come dovrebbe essere, giorni felici, fatti di quel tempo presente che ormai nessuno ha più, e per questo ricchi di senso.

L'evento fa parte del Volta Pagina Festival e si terrà nella splendida location di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce.

Gli eventi sono gratuiti, durano 60 minuti e per parteciparvi è necessario essere in possesso di Green Pass.

I posti sono limitati. È possibile riservarli via WhatsApp inviando un messaggio al 370 3379804 specificando la presentazione a cui si vuole partecipare, il proprio nome ed il numero di posti che si intende prenotare.