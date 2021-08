Domenica 19 settembre alle ore 15.30: incontro con Silvia Ferreri che presenterà il suo ultimo libro "Le cose giuste".

Di che pasta siamo fatti lo scopriamo soltanto quando la vita ci mette alla prova. Le protagoniste di questo libro sono state sfidate dal destino: le esistenze che si erano costruite, fatte di amore, di sogni, di famiglia, sono crollate in un soffio, lasciandole scoperte dove fa più male. Tutte, a un certo punto, sono state costrette a chiedersi quale fosse la cosa giusta da fare. Come Marisa, che per ribellarsi alla 'ndrangheta ha messo sul piatto la sua vita e quella dei suoi bambini. Cinque donne, cinque storie vere, che Silvia Ferreri ha scelto di raccontare maneggiandole con la stessa attenzione che si riserva alle materie incandescenti, per mettere in luce quel nocciolo duro, quel punto nascosto, ma insospettabilmente potente, che di fronte alle difficoltà ci rivela con certezza chi siamo.

L'evento fa parte del Volta Pagina Festival e si terrà nella splendida location di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce.

Gli eventi sono gratuiti, durano 60 minuti e per parteciparvi è necessario essere in possesso di Green Pass.

I posti sono limitati. È possibile riservarli via WhatsApp inviando un messaggio al 370 3379804 specificando la presentazione a cui si vuole partecipare, il proprio nome ed il numero di posti che si intende prenotare.