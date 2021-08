Spirit Gospel Choir in concerto

Mercoledì 18 agosto alle ore 21.00 in piazza Duomo a Bobbio (PC) avremo la possibilità di assistere allo splendido concerto del Spirit Gospel Choir.

Il titolo scelto per il concerto di quest’anno è “A new kind of dawn” che dà il titolo anche ad uno dei nuovi brani che hanno rimesso in moto il coro in questo 2021 ancora zoppicante.

Il messaggio del concerto vuole essere l’augurio per una nuova alba che sorga su tutti noi, e più in generale, per una luce nuova sulle nostre vite.

La Spirit Band che da sempre accompagna il coro sarà puntualmente presente anche in quel di Bobbio.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Tutte le info in tempo reale sui canali social del coro:

la pagina facebook e il profilo Instagram.