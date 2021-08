L’inaugurazione della seconda parte della stagione del teatro Ponchielli è prevista con l’Orchestra Giovanile Italiana (O.G.I.), formata dai più talentuosi giovani musicisti italiani.

Venerdì 17 settembre alle ore 20, diretta da Andrea Battistoni, la prestigiosa O.G.I. eseguirà la Sinfonia n.5 in DO minore di L. van Beethoven e la Sinfonia n.5 in DO diesis minore di G. Mahler, composizioni universalmente riconosciute, inni trionfali alla gioia che segue il dolore, percorsi di speranza e di rinascita. Il concerto sarà dedicato alle famiglie e alle vittime del Covid di Cremona e del suo territorio.

Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 40,00 - Ridotto € 35,00

Galleria: Intero € 35,00 - Ridotto € 30,00

Loggione: Intero € 30,00 - Ridotto € 25,00

Studenti: Posto unico non numerato € 12,00

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro Ponchielli dal lunedì al sabato con orario continuato 9.30 - 13.00

o online fino a 48 ore prima di ogni spettacolo su www.vivaticket.it