Venerdì 20 agosto dalle ore 20.30 Cena Spettacolo con le Drag e Dj a La Terrazza sul Po (ex Capannina).

Prenota il tuo tavolo per la cena o passa per un drink!

Ti aspettiamo per farti divertire e sorridere insieme a noi in questo nuovo e fresco Lounge Bar & Ristorante, l'ingresso è libero per tutti!

Costo della cena: €25 con Antipasto - Primo - Secondo - Bevande escluse.

Per info e prenotazioni: +39 349 3763150 / +39 371 3875645