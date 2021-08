Giovedì 26 agosto ultimo appuntamento della rassegna Serate d'Estate 2021.



Per le vie del centro storico di Castelleone, la Pro Loco in collaborazione con il comune e l'associazione Compra in Bottega, organizza una serata di relax e divertimento con negozi aperti per lo shopping, locali con dehor e musica con dj per gustare un drink al fresco in compagnia.