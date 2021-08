Appuntamento imperdibile per gli appassionati di antiquariato e per chi desidera semplicemente curiosare tra oggetti originali e occasioni:

domenica 22 agosto, per tutto il giorno, la centrale via Roma di Caorso (PC) sarà la meta ideale in cui concentrare le proprie attenzioni, con la mostra mercato dell'antico e del riuso Ricordi del Passato.

Il mercatino si svolge ogni quarta domenica del mese.

Per info: 0523.814720

www.comune.caorso.pc.it