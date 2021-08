"C’eravamo tanto amati?"Spettacolo teatrale

Sabato sera alle ore 21 presso la cascina Castello di via Roma a Grumello è in programma lo spettacolo teatrale "C’eravamo tanto amati?" promosso dal centro culturale e dalla biblioteca don Florindo Caserini, in collaborazione con il Comune.

Si tratta di una parodia molto divertente dei grandi amori narrati nella letteratura italiana. Ad interpretarlo saranno le attrici cremonesi Chiara Tambani e Letizia Bonventre. Le grandi donne della letteratura, finalmente libere di parlare, racconteranno la loro «verità» e risulteranno più umane.

Un evento da non perdere!

Nel rispetto delle norme vigenti, gli spettatori dovranno presentarsi muniti di Green Pass.