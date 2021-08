Lunedì 23 Agosto nel contesto della Sagra per la Patrona di Dosimo, S. Colomba,

alle ore 21 presso l’Oratorio, andrà in scena “Scimmie di Mare”, spettacolo comico per grandi e piccini, di e con Federico Benna.

Presso il giardino del Municipio sarà possibile visitare, dalle ore 10,30 alle ore 22, la mostra fotografica “Visioni Virali – fotografie e storie dai tempi del covid-19”, di Giulia Barbieri.

Luna Park e le bancarelle in Piazza Roma.

Salvo che per i minori di 12 anni, e le persone esenti, per accedere alle aree delle iniziative di intrattenimento sarà necessario essere in possesso della certificazione verde covid-19.

Tutte le iniziative si svolgeranno con modalità che garantiscano il distanziamento sociale dei partecipanti.

Si invitano quanti parteciperanno ad ogni evento a dotarsi di mascherina.