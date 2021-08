Giovedì 26 Agosto nel contesto della Sagra per la Patrona di Dosimo, S. Colomba,

alle ore 21 presso l’Oratorio, sarà proposto “Il Sarto delle Parole”, spettacolo teatrale della compagnia “il Carrozzone degli artisti”, progetto di inclusione che coinvolge ragazzi diversamente abili nella realizzazione di emozionanti rappresentazioni.

Presso il giardino del Municipio sarà possibile visitare, dalle ore 10,30 alle ore 22, la mostra fotografica “Visioni Virali – fotografie e storie dai tempi del covid-19”, di Giulia Barbieri.

Luna Park e le bancarelle in Piazza Roma.

Salvo che per i minori di 12 anni, e le persone esenti, per accedere alle aree delle iniziative di intrattenimento sarà necessario essere in possesso della certificazione verde covid-19.

Tutte le iniziative si svolgeranno con modalità che garantiscano il distanziamento sociale dei partecipanti.

Si invitano quanti parteciperanno ad ogni evento a dotarsi di mascherina.