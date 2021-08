MagicaMusica con la città fantastica

L'orchestra MagicaMusica continua a lavorare per tornare a proporre, sul finire dell'estate, concerti e attività tradizionali per dire che ‘l’arte è per tutti’.

Importante appuntamento sabato 25 settembre al Campo di Marte di Crema, con le scenografie della città Fantastica.

Nonostante il caldo di agosto, si continua quindi a lavorare. Come spiega il direttore Piero Lombardi: “Nell’attesa di completare le scenografie con i nostri artisti, stiamo predisponendo il necessario per la buona riuscita del concerto dedicato alla città Fantastica, in programma il prossimo 25 settembre (o 26 in caso di pioggia) presso il Campo di Marte di Crema”.

Per questa occasione verrà allestita una scenografia di grandi dimensioni, “realizzata dai nostri artisti e volta a celebrare la città da loro immaginata nel corso di scrittura creativa che si è tenuto lo scorso inverno” precisa.