Domenica 12 Settembre alle ore 18 presso la Libreria Cremasca

“In questa vita, o in altre cento”

presentazione del romanzo ed incontro con l'autore Walter Bianco.

Il romanzo “In questa vita, o in altre cento”, esordio letterario di Walter Bianco, è un libro che colpisce sin dalle prime righe, sin dalla copertina - un bel ritratto appena abbozzato, ma di profonda introspezione psicologica, di Salvatore Daddi. Come lo stesso autore ammette, questo libro ha come archetipo emotivo il film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome”. Entrambi narrano un episodio tutto sommato simile nei fatti e nella struttura narrativa: l’arrivo per un breve periodo di un ospite la cui presenza trasforma, mutandola per sempre, la vita dei protagonisti.

