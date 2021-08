Lunedì 30 agosto presentazione della XVIII edizione del Piacenza Jazz Fest.

Per l'occasione si terrà il concerto di anteprima con il duo Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia "La misteriosa musica della regina Loana".

Il repertorio della serata si basa sulla storia di un’amicizia fraterna e di vecchia data tra Gianni Coscia e Umberto Eco, a unirli erano le comuni origini nell’alessandrino. Dopo la morte dell’intellettuale, il fisarmonicista intraprese un’avventura concertistica in solitudine a lui dedicata e collegata a filo doppio con il libro dello scrittore “La misteriosa fiamma della Regina Loana”. Il passo successivo è stato l’uscita nel 2019 di un disco in duo per l’etichetta ECM. Una splendida e imperdibile occasione che, per raccogliere l’idea in unico concetto, diventa sottotitolo nascosto dell’eccellenza musicale di due fra i più straordinari artisti del nostro tempo, capaci di raccontare (anche a parole, in un totale calembour di ironia e teatralità) storie padane ed emozioni uniche. La qualità artistica del duo fa il resto e lo straordinario interplay sul palco ha davvero dell’irripetibile.

Lo spettacolo si terrà all'Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano e per ragioni legate alle misure di contenimento pandemico che dimezza la capienza delle sale, i concerti saranno due: il primo alle 19.00 e il secondo alle 21.30.

I concerti sono a ingresso gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione del posto telefonando allo 0523.579034 nei feriali dalle 15.30 alle 19.30 oppure scrivendo una mail a biglietti@piacenzajazzclub.it.

Sono garantite tutte le misure in termini di sicurezza richieste per gli spettacoli dal vivo.

www.piacenzajazzclub.it