Il magico Elisir è il titolo dello spettacolo teatrale, messo in scena dalla compagnia SentiChiParla e promosso dal Gruppo Culturale Gerolamo Vida, in programma sabato 28 Agosto alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto a Paderno Ponchielli.

Si tratta di uno spettacolo brillante per tutta la famiglia, che diverte grazie a gag e intrecci comici che suscitano ilarità nei grandi e nei piccini e allo stesso tempo regala emozioni, facendo riflettere su quanto sia importante nella vita credere nell’amore che, davvero, può compiere miracoli!

Il testo è ispirato all’opera lirica L’Elisir D’Amore di Gaetano Donizetti, ed è stato adattato al teatro da Chiara Tambani.

Nemorino, giovane simpatico e squattrinato, è innamorato della bella Adina, che però non ricambia il suo sentimento. Un giorno in paese si presenta uno strano individuo, il misterioso dottor Dulcamara, che gira il mondo vendendo un magico elisir, che avrebbe il potere di guarire tutti i mali e soprattutto far innamorare tutte le ragazze! Il dottor Dulcamara pare capitare proprio a fagiolo per aiutare l’ingenuo Nemorino. Riuscirà il giovane a conquistare il cuore di Adina bevendo la magica pozione? O sarà un'altra la vera magia che la farà innamorare?

Per scoprirlo non resta altro che recarsi a Paderno ad assistere allo spettacolo.

Gli interpreti sono: Chiara Tambani (Nemorino, Belcore), Letizia Bonventre (Adina), Ivano Zambelli (Dulcamara).

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, all'ingresso verrà effettuata verifica di Green Pass.