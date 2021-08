La Notte Bianca di Gerre

Notte bianca a Gerre!

Sabato 28 agosto sul lungo Po in località Mento, festa per tutta la notte con divertimenti per tutte le età.

Area Food, giochi per bambini, eventi e musica!

Questo il programma:

Dalle ore 18.00 Mercatini degli hobbisti, del riuso e creativi

Alle 18.30 Pomeriggi musicali con Bonvo DJ, musica 70’/80’/90’

Alle 21,30 ‘La notte è giovane!’ Live con Bonnie & Clyde Music Duo

Alle ore 23.00 Fuochi Artificiali ‘3.0 Pim, Pum, Pam’ a cura di Alberto Branca

Infine alle 00,30 ‘Notte Horror, le storie raccontate di Edgar Allan Poe’ a cura di Alberto Branca