Sabato 28 agosto grande evento per gli appassionati di mountain bike. Torna la gara “I Boschi del Po”, l’appuntamento per bikers di ogni età, con partenza da Casalmaggiore.

L’evento è organizzato da Avis pedale Casalasco ed è valido come prova numero 3 della BmB Races.

Il circuito si estende per 8.5 km, tra boschi di altissimi pioppi e saliscendi nella golena del Po. Per tutti ci sarà il consueto pacco gara, quest'anno in versione super.

Il ritrovo è a Casalmaggiore, presso la sede Avis in via Baslenga (indicazioni per il Centro sportivo).

La preiscrizione è obbligatoria entro venerdì 27 agosto: inviare foto del tesserino al numero 3477786102.

Il numero di gara sarà consegnato sabato 28 dalle 13 alle 14.30.

Per informazioni chiamare i numeri 3425626979 – 3920591162.