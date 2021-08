Aperiblues_San Domenico plays the Blues

Appuntamento negli spazi dell'austroungarico e nei chiostri del teatro per il San Domenico plays the Blues, prima rassegna dedicata al genere, sabato 18 settembre e domenica 19 settembre con concerti di grandi artisti e colazioni e laboratori per gli allievi del Istituto Civico Musicale “L. Folcioni”.

Sabato 18 settembre, ore 18.30 aperitivo al Mercato Austroungarico con musica a cura del Civico Istituto Musicale “L. Folcioni”.