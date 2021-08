Dan Mudd_Blues Under the Sky

Domenica 19 settembre BLUES UNDER THE SKY, ore 21 concerto con Dan Mudd nei chiostri del Teatro San Domenico di Crema.

L' appuntamento rientra negli eventi del SAN DOMENICO PLAYS THE BLUES, prima rassegna dedicata al genere.

Cantante, chitarrista, autore e compositore Daniele Gigli in arte Dan Mudd e’ un mix di BLUES, SOUL, ROCK E FUNK.

Una voce graffiante al servizio di una tecnica chitarristica accurata in bilico tra sperimentazione sonora e valori tradizionali del fingerstyle.

Dopo una intensa attività di Live, Festival ed eventi di rilievo Internazionale (2011 Ha suonato per TINA TURNER al Four Season di Firenze ) diventa endorser di Bacci Guitars dal 2016 e nel 2017 viene scelto e prodotto da MICHAEL BAKER , Batterista e Direttore Musicale di Whitney Houston .

Questa esperienza e collaborazione segna pesantemente l’artista completando la sue capacità Vocali e Chitarristiche ma non solo lo aiuta a scoprire e potenziare la sua vena artistica di Compositore Musicale.

BIG GUN e’ il nome dell’album uscito l’11 Gennaio 2020, contenente 11 inediti e registrato a Minneapolis (USA) da JASON MCGLONE (Ingegnere del suono che vanta collaborazioni con Lady Gaga, Vulpeck etc..) con ospiti di spicco nel panorama mondiale Musicale che vantano collaborazioni con Prince, Michael Jackson, Ray Charles, Eric Clapton e molti altri.

Nel 2018 diventa Endorser ufficiale della ZVEX effects (USA) uno dei marchi più blasonati nel settore di effetti a pedale per chitarra .

Ha condiviso i palchi con alcuni giganti del BLUES mondiale come: FANTASTIC NEGRITO , ERIC BIBB , SUGAR REY , CEDRIC BURNSIDE, DANIELE NICOLLE, ANA POPOVIC, BOB BROZMAN, POPA CHUBBY, GREG IZOR, FABIO TREVES, INNES SIBUN, RICCARDO ONORI, MARIO SCHILIRO’, MICHELE PAPADIA, PIERO PERELLI, CARL VERHAIEN, MICHAEL LEE FIRKINS, DAVE MAROTTA , JOHN MADER, NICO BRINA, DOMINIK LIECHTI, BAREND COURBOIS, CHRIS SIEBKEN, BRUCE SUDANO, ALEX RUIZ, RICK DE CASTILLO, MARCO BACHI, SONNY T, BANDABARDO’, MODENA CITY RAMBLERS .

Dimostratore per SERGIO TOMASSONE E ALL FOUR MUSIC strumenti musicali Bologna e Roma e NAPOLITANO STRUMENTI MUSICALI Bari

Ha dimostrato in fiere e cliniche per i Brand più importanti come GIBSON, FENDER, BOSS ROLAND, MATON, SANTA CRUZ, COLLINGS, GODIN, MARTIN, TC ELETTRONIC,TAYLO