All’Antica Osteria del Fico giovedì 2 settembre alle ore 21:15, Mario Feraboli presenterà il libro di Gabriele

Sassone, “Uccidi l’unicorno - epoca del lavoro culturale interore” edito da il Saggiatore.

Romanzo di formazione, saggio sull’industria della cultura, meditazione estetica, memoir: con Uccidi l’unicorno Gabriele Sassone ci offre un travolgente esordio narrativo. Un racconto in prima persona sul potere delle immagini e sulla macchina infernale che le produce.

All'incontro sarà presente l’autore Gabriele Sassone, mediatore della serata sarà l'artista e docente NABA, Ettore Favini.

Un insegnante d’arte quasi quarantenne riceve una telefonata a tarda sera: l’ospite d’onore del convegno che ha organizzato il suo istituto ha perso il volo, e toccherà a lui sostituirlo la mattina dopo. Gli si spalanca un abisso di panico: come spiegare di fronte a tanti studiosi che cosa differenzia l’artista da una persona comune nell’epoca dei social media? E con così poco margine per preparare l’intervento? L’unica via è intraprendere un viaggio interiore attraverso le immagini, quelle private e quelle del contemporaneo, dalle sue stesse fotografie alle opere che ha più studiato e amato, da Van Gogh a Pollock, da Duchamp a Beuys, dalle pitture delle grotte di Lascaux alle illustrazioni dei libri di Jules Verne. Un percorso esistenziale che si trasforma in una riflessione sui lati oscuri del sistema dell’arte e del lavoro culturale.



Gabriele Sassone (1983) insegna Critical Writing alla Naba – Nuova Accademia di Belle Arti.

Collabora con Il Foglio e diverse riviste, tra cui Rivista Studio, Antinomie, Mousse Magazine, Camera Austria e Flash Art. Attualmente è scrittore in residenza per Centro Ca'Mon.

Con il suo primo romanzo, Uccidi l'unicorno (Il Saggiatore, 2020) ha vinto la XXVIII edizione del Premio Letterario Giuseppe Berto.