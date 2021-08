Gli alberi secolari dell’Appennino emiliano con le loro splendide chiome sono i protagonisti di Alberi in Cammino, ciclo di percorsi dedicati alla scoperta e alla conoscenza dei nostri preziosi giganti verdi attraverso la poesia, la danza, la musica e il contatto con la natura.

In Val d'Arda, l'appuntamento è a Vezzolacca sabato 4 settembre.

Voce narrante, Gabriele Parrillo

Violoncello, Daniela Savoldi

Danza, Mauro Vizioli

Coreografie, Hal Yamanouchi

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Per info e prenotazioni scrivi un email a festivalentezza@gmail.com

Per ciascuna giornata è previsto un numero massimo di 100 partecipanti.



Ci si ritrova alle 17, e si parte per un un breve cammino nel bosco accessibile a tutti.

Raggiungiamo così l’albero presso cui si tiene lo spettacolo. Al termine si ritorna al luogo di partenza prima del crepuscolo.



Tutti i siti individuati sono raggiungibili in auto su strade comodamente percorribili, e offrono un parcheggio in grado di ospitare fino a 50 auto. La camminata per raggiungere l'albero dura al massimo 30 minuti ed è percorribile con comuni scarpe da ginnastica. Allo spettacolo si assiste seduti sul prato: ti consigliamo di portare un telo o un cuscino da casa (noi non ne abbiamo).



Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione. La manifestazione si svolge interamente alla luce naturale del sole, e solo se sussistono condizioni meteo favorevoli. È garantito il pieno rispetto delle norme anti-Covid, con l'auspicio della massima collaborazione da parte di tutti.

Prenota il tuo posto!