Pranzo in sfilata

Domenica 5 settembre pranzo a Rivolta d'Adda per l'ultima selezione del concorso Miss Monnalisa nel Mondo.

Durante l'evento, che sarà accompagnato da musica e giochi di prestigio, verrà attribuita anche la fascia di "Miss Senza Trucco" di Edoardo Raspelli.



Miss Monnalisa nel Mondo è un concorso nato da un'idea di 30 anni fa di Cesare Morgantini, ai vertici, per importanza, tra quelli del nostro Paese.

Giovedì 9 settembre, venerdì 10 e sabato 11 a Cattolica, al Grand Hôtel Kursaal, si svolgerà la finale tra una trentina di ragazze di ogni parte d'Italia.

L'ultima selezione si svolgerà appunto a Rivolta d'Adda all'Epokale Risto Art.

Le concorrenti arriveranno in mattinata; durante il pranzo la sfilata si svolgerà secondo il format di Miss Monnalisa, ovvero con le tre uscite delle concorrenti in casual, abito da sera e costume ufficiale Pompea. Il tutto sarà presentato da Jacques Avella con le coreografie di Valerio Rossetti.

La giornata avrà come ospiti il cantante Giorgio Piovera ed il prestigiatore Matteo Carraro.

Questo il menu del pranzo (che costerà 40 euro): Bocconcini di tonno bardato al bacon con salsa di soia, capesante gratin, insalata di piovra con patate pomodorini e olive, frittura mediterranea "in cuoppo"; paella mista come di tradizione catalana, gamberi e scamponi in crosta profumata su letto di insalata novella; semifreddo al profumo di menta con gelato al cioccolato e dadolata di frutta; selezione vini dalla cantina (una bottiglia ogni due persone).

Info e prenotazioni al numero 0363.1743968.