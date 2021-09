Narrazione a fumetto - spettacolo teatrale, atto unico di e con GIANLUCA FOGLIA “FOGLIAZZA”

voce fuori campo: Gemma Bigi; musiche originali e accompagnamento musicale: Emanuele Cappa – chitarra;

ingegnere del suono: Stefano Melone; produzione esecutiva: Nicola Casalini per Sonoris Causa / Sonirik Snc

MEMORIA INDIFFERENTE – Le Donne della Resistenza è un tributo alla Resistenza Partigiana al femminile e alle

donne in generale. Lo spettacolo trova il suo punto di forza, oltre che nei ritratti disegnati delle Donne

Partigiane, nel format fatto di elementi eterogenei e immediati che si alternano ripetutamente. Per la

predominanza di ritratti e storie femminili, la presenza del fumetto rende lo spettacolo particolarmente adatto

ai giovani, capace di un linguaggio più simile ad essi, che possono garantirci l’aspettativa di vita più lunga

della memoria. Lo spettacolo si conclude con la sola presenza in scena dei ritratti esposti affinché il pubblico

concentri la propria attenzione finale sui reali protagonisti della storia: le Donne Partigiane.

Il progetto si compone di quattro elementi fondamentali:

il disegno: ritratti a fumetti delle dimensioni circa di 75 cm di base per 120 di altezza, eseguiti “attraverso” il

nome di battaglia di ogni Partigiana.

la voce del narratore: l’autore dei disegni racconta l’incontro con le Donne Partigiane.

la musica: un chitarrista esegue musiche originali, aprendo e chiudendo la narrazione e intervenendo

musicalmente fra un ritratto e quello successivo.

le voci registrate: si riferiscono alle interviste fatte dall’autore alle Donne Partigiane e interpretate dalla

lettura di Gemma Bigi, raccontano la testimonianza di ogni ritratto, oltre alla voce originale di Ugo Pellegri di

Parma, deportato in Germania, significativo filo rosso di congiunzione tra le due esperienze.

