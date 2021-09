Escursione nella lanca con il WWF

Sabato 18 settembre dalle ore 9.00 escursione alla riserva naturale "Lanca di Gabbioneta" con Bassano Riboni del WWF sezione di Cremona.

La riserva, di piccole dimensioni, si trova sulla riva destra del fiume Oglio, nel Comune di Gabbioneta-Binanuova, in provincia di Cremona. Si estende attorno a un ramo abbandonato del fiume (la lanca) di forma quasi circolare. L’area comprende una zona umida di notevole interesse per la presenza di un esteso canneto, che occupa quasi completamente la lanca.

Alle ore 12.30 ci fermeremo per la pausa pranzo a offerta libera presso la Fondazione "Luigi Strina"

Alle 14.30 il Team Educazione Ambientale propone il laboratorio Una cornice per il parco: i bambini potranno decorare con semi, foglie, piccoli rametti e altro materiale naturale una cornice e in seguito aggiungere una fotografia degli animali della garzaia. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Dai 4 anni in su.

Info e iscrizioni:

Parco Oglio Nord

educazione@parcooglionord.it

Tel. 0363 996556