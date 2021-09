Close Up - One Day Edition

Spazi del museo civico di Crema, domenica 12 sarà Close Up.

In tutto, nove ore di performance, artisti da quattro Paesi del mondo (oltre all’ Italia, Francia, Perù e Grecia), 15 video pluripremiati in rotazione e una prima regionale in realtà aumentata 3d. Il reparto video e realtà aumentata occuperanno tutta la giornata, dalle 10 alle 19,30. Il primo progetto, Re-Flow Vr è stato ideato dall’artista greca Crysanthi Badeka, a cura dell’associazione Coorpi e rappresenterà una prima regionale grazie al dispositivo di ultima generazione Oculus. Questo consentirà di sperimentare un viaggio virtuale tra paesaggi desertici e glaciali, con la scelta degli ambienti da attraversare o meno. La creatrice si è immaginata di ripercorrere le rotte dei migranti e il suo progetto è sostenuto dalla Comunità Europea. Possono indossare i visori e intraprendere l’ideale viaggio tre visitatori alla volta, ogni 30 minuti, nella sala di arte organaria. I dispositivi saranno igienizzati e riassemblati con cuffie monouso ad ogni turno. Nell’attesa, sarà possibile vedere i video in rotazione La danza in un minuto, risultato di un contest di danza di Coorpi. Venendo invece alle performance dal vivo, dalle 17,30 alle 19,30, si susseguiranno in CremArena i francesi Libertvore conHêtre di Nina Harper e Fanny Soriano, con le evoluzioni di una danzatrice appesa a un ramo nodoso, simbolo del rapporto con la natura. Poi la danza con i giovani coreografi italiani Caterina Cescotti in 22 (in scena con Miriam Tagliavacche) e Giuseppe Zagaria, in Euforia! Il finale sarà affidato all’artista peruviano Lucas Zileri, giocoliere con palline da ping pong, racchette, calzini e guantone da boxe, che danno vita a un cro e proprio concerto mossi nell’esibizione. Ingresso libero, ma con Green Pass, mascherina e garanzia di distanziamento. In caso di pioggia, anche le performance saranno in sala Cemmo.