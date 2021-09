Proiezione del documentario:

"Ricordi di vita sul Po"

in ricordo di Franco Dolci, indimenticata personalità politica cremonese



Ciclo “Letture sul Po” - in collaborazione con il Comune di Cremona.

Visione preceduta da letture dell’attore Alberto Branca.

Seguirà la proiezione del Documentario “Porta Po e la Fornace Frazzi” di Luigi Ghisleri.

Ingresso a libera offerta in favore delle cucine benefiche di Cremona

Inizio ore 21.00

Non forniamo servizio di prenotazione posti.

In caso di maltempo sarà deciso all'ultimo momento se effettuare la proiezione o annullarla, in base alle condizioni atmosferiche.



In caso di pioggia non ci è più possibile spostare la proiezione presso una sala al chiuso.



Per sicurezza potete contattare la biglietteria del cinema a partire dalle ore 21

telefonando al numero 0372 45 3005

oppure mandare un messaggio tramite la Pagina Facebook Arena Giardino - Cinema

