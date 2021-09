Incanta & Dora

Uno spettacolo su un camper d'epoca dove vivono una coppia di stravaganti ViaggiAttori.

La casa è abitata da Incanta, la Signora, e Dora, suo maggiordomo di fiducia, ma anche qualcosa di più.

Il loro Teatro ha chiuso da tempo e per indole e per necessità sono continuamente in viaggio. La loro casa viaggiante (un Volkswagen storico) è uno spazio magico, una giostrina, un carillon del tempo perduto...

Il pubblico è un ospite e le due se ne prendono cura con parole, racconti, canzoni anni '70 per alleggerirci di tutti i nostri affanni... almeno per una sera.

10 settembre, ore 21, Riserva Naturale Le Bine, sede WWF

Ritrovo ore 20,30 presso il Ponte dell’Oglio tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese.

Posti limitati con prenotazione.

Ingresso € 2. Gratuito fino ai 18 anni.

Green Pass e mascherina obbligatori.

Info e Prenotazioni:

Piccolo Parallelo e-mail: info@piccoloparallelo.net

Cell. 338 4716643

Dalle ore 16 dei giorni di spettacolo è attivo il cell 339 8181799