"Musiche senza tempo", il concerto dell'Orchestra Arcangelo Corelli a Monte Cremasco

L’Orchestra Arcangelo Corelli riparte dopo la pausa estiva con il secondo concerto della sua stagione. Brani di Johan Sebastian Bach, Giulio Caccini e Antonio Vivaldi, formeranno il ricco repertorio che, senza tempo, resta di immutata bellezza.

Il concertodi oggi, 12 settembre, alle ore 21.00, dal titolo "Musiche senza tempo" che si terrà presso l'area feste del Comune di Monte Cremasco segnerà l'epilogo di una programmazione di concerti eseguiti nel corso del 2020, durante pandemia, in cui, nel periodo più buio dell'umanità, proprio "il tempo e la musica" hanno regalato momenti di spensieratezza e di speranza per la ripresa alla vita normale.

Direttore e primo violino M° Pier Cristiano Basso Ricci.

Appuntamento quindi a Domenica 12 settembre 2021 ore 21,00 presso l'area feste del Comune di Monte Cremasco (CR) per questo nuovo incontro con la vostra "Orchestra Arcangelo Corelli". Non mancate!

Il concerto sarà regolamentato dalla normativa Covid vigente.

Per accedere all'evento è necessario esibire il greenpass.

Per informazioni: 331 731 1270

www.ensemblecorelli.it

Il 25 settembre 2021, l'orchestra A. Corelli eseguirà un ulteriore concerto e sarà infatti protagonista dell'evento inaugurativo per i lavori post restauri della Pieve di San Martino Vescovo a Palazzo Pignano (CR). Per l'occasione eseguirà un repertorio completamente Vivaldiano con due ospiti di eccezione all'interno del proprio organico: Maestri Roberto Quintarelli e Emanuele Cristiani che si esibiranno come solisti con il loro "magico flauto".