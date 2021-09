Cultura Partecipata 2021

Comune di Cremona

"L'ARTE CHE CURA"

La città, la bellezza, l'ambiente.

Un progetto a cura di QU.EM. quintelemento.

Una giornata all’aperto, per un percorso lungo le vie di Cremona...

Sabato 25 settembre, a partire dalle ore 17

Ritrovo presso la sede del Centro Culturale Next, in via Cadolini 20

Da lì partirà il viaggio alla riscoperta di Cremona, le sue meraviglie, l'ambiente, i piccoli tesori nascosti. Ma non sarà solo un 'guardare': si potrà cogliere la profondità dei significati più veri dei luoghi e delle cose che ci circondano.

In questo suggestivo viaggio, le emozioni saranno veicolate anche dall’ascolto della musica, per vivere un’esperienza immersiva con l’ausilio delle cuffie stereo «Silent System»... il tutto nel pieno rispetto delle norme di tutela personale e sanitaria.

Per informazioni:

Qu.em. quintoelemento

333 2341591