Inaugurazione della mostra Verso il Piano del Verde

Giovedì 9 settembre, alle ore 10, al Museo Civico di Storia Naturale. In rappresentanza del Comune saranno presenti il Sindaco Gianluca Galimberti e Rodolfo Bona, Assessore al Verde. Interverranno quindi il curatore della mostra, il professore Alessandro Bianchi e Giovanna Sona che, insieme a Sara Protasoni e Dario Zaninelli, fanno parte del Comitato scientifico che si è occupato dell’esposizione. L'esposizione è realizzata in stretta sinergia con il Settore Area Vasta e Ambiente e in collaborazione con il Settore Cultura e Musei del Comune di Cremona.

La mostra nasce da alcuni progetti elaborati sul tema Eco-systems and Green strategy analysis and design for Cremona nell’ambito di una ricerca che ha coinvolto circa 168 studenti universitari provenienti da tutto il mondo che hanno frequentato il corso “Landscape Rapresentation and Modelling” nella sede piacentina del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico.

Il materiale prodotto dagli studenti del Politecnico è in grado di comunicare, attraverso elaborati grafici, tavole ed estratti tecnici, le proposte delineate sulla nostra città da un punto di vista delle connessioni possibili tra i paesaggi urbani, extraurbani, parchi e giardini del territorio, con accenni ad alcuni interventi relativi alla mobilità lenta, i percorsi ciclabili e pedonali di Cremona.

La mostra rimarrà aperta al pubblico sino a domenica 3 ottobre 2021, e si potrà visitare il martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 14, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 16. L’ingresso è gratuito.

pedonali di Cremona.

Obiettivo dell’esposizione è riprogettare il paesaggio cremonese, con una particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione delle aree intorno al fiume Po, ponendo particolare attenzione agli aspetti ecosistemici che compongono il paesaggio padano e che caratterizzano l'area delle sponde cremonesi e del verde urbano circostante.

Assumono al riguardo particolare rilevanza alcune zone verdi del territorio, come quelle del Parco del Po e del Morbasco, considerate nelle vesti di spazi con grande rilevanza da un punto di vista ambientale e non solo, rilette anche e soprattutto in qualità di zone privilegiate di connessione tra tessuto urbano ed extraurbano.

La mostra si propone dunque di presentare i risultati finali del corso del Politecnico di Milano sopra citato, creando così un momento di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza volto alla conoscenza di alcuni aspetti strutturali ed ambientali di Cremona, elaborati dal punto di vista di giovani studenti che si approcciano attraverso le modalità della ricerca.