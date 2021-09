Venerdì 10 settembre alle ore 21:00 Solarium • Marsala + Gabriele Catoni live al Circolo Arci Arcipelago.

Serata per godersi la musica live degli amici del circolo suonata nella splendida e fresca cornice del suo cortile.

Questa sera l'infuocato ritorno dei cremonesi Marsala aprirà la serata.

A seguire Gabriele Catoni. Dopo 7 anni di attività con i “Let Them Fall“, 3 album e diversi tour in Italia e Europa, ha intrapreso una carriera solista come cantautore. Le sue canzoni combinano pop, folk e blues in un’ atmosfera malinconica ma consapevole, un tono riflessivo che non si nega una traccia di positività.



ATTENZIONE: i posti sono limitati, ti consigliamo quindi di prenotare il tuo posto e/o tavolo (sia l'aperitivo che per la presentazione) mandando un messaggio WhatsApp allo 0372/748610.

La prenotazione sarà valida quando riceverai il messaggino di conferma!



Circolo Arcipelago

Via Speciano, 4 • Cremona

Ingresso con tessera Arci 2020-2021