VIVI IL VERDE - TREKKING DEL MIELE

Passeggiata attraverso le colline che abbracciano il borgo, accompagnati da un'esperta guida escursionistica, per raggiungere un’azienda agricola votata all’apicoltura. Dopo un affascinante racconto sul ciclo di produzione del miele e sull’importanza della preservazione delle api per gli ecosistemi, un dolcissimo assaggio appiccicherà un sorriso sui volti di tutti i partecipanti.

Partenza ore 15. 30.

Punto di incontro: Ufficio Turistico di Castell'Arquato (IAT Piazza Municipio)

Durata: 2 ore e 30 minuti circa. Adatto anche ai bambini, dagli 8 anni in su.

Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive

Costi: € 15,00 a persona (comprende trekking, visita con degustazione in azienda)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 di sabato 18 settembre.

L'escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone e per un massimo di 18 persone.

I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina (da usare solo al momento del ritrovo e in alcuni punti, a discrezione della guida, dove non sarà possibile mantenere la distanza interpersonale minima). Consigliamo gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico al momento della partenza e al ritorno.

Green Pass obbligatorio come da DL 23/07/2021

Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo.

In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati.