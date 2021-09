Giovedì 16 settembre al Giardino Comunale di Ripalta Cremasca, ore 21.00:

concerto/anteprima del festival “Bottesini Reloaded” dedicato e – soprattutto - ispirato alla figura del grande contrabbassista cremasco Giovanni Bottesini nella ricorrenza dei duecento anni della nascita.





La serata sarà suddivisa in tre parti:

- “Dal Basso all’Alto”, performance per contrabbasso solo di Tito Mangialajo Rantzer, fra i più noti e creativi specialisti del proprio strumento in ambito jazz; con il suo contrabbasso, ma anche cantando e fischiando, un concerto in cui composizioni originali, song americane, ironia, jazz si mescolano creando un effetto a volte sorprendente, a volte intimo, sempre musicalissimo;

- breve video-intervento di Théotime Voisin, giovanissimo membro francese dell’orchestra del Concertgebouw di Amsterdam e riconosciuto specialista dell’opera di Bottesini; presente la settimana successiva al “Reloaded”, ha inviato al pubblico di Ripalta una sua interpretazione di un celebre, virtuosistico brano del compositore cremasco;

- “ImprobabileFolk”, vivacissima proposta del fisarmonicista Flaviano Braga e di un riconosciuto specialista del clarinetto basso come Simone Mauri; un duo in bilico fra la musica folk e il jazz intento a esplorare con curiosità e originalità affinità e differenze fra i due generi attraversando, entrando e uscendo da entrambi gli stili, in un dialogo serrato che porta gli aromi del folk nell'improvvisazione e il ritmo del jazz nelle sonorità etniche.