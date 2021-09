Mercoledì 22 settembre alle ore 19 presso il bar Number 1 di Via Guarneri del Gesù di Cremona, si svolgerà "Aperitivo con educatore" (cinofilo), un evento dell'associazione Guardia Nazionale Ambientale (GNA) distaccamento di Cremona.

Un'occasione per far conoscere ai cittadini presenti il ruolo e i compiti dell'associazione GNA ed avere delle indicazioni educative per migliorare il rapporto col proprio cane ed affrontare serenamente eventuali problematiche relative al comportamento.