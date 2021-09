Presentazione del libro "La mia vita non conta "

Cosa accadrebbe se oggi scoppiasse una guerra nucleare? Quali sarebbero le conseguenze e le condizioni climatiche in cui sopravvivere? Il romanzo narra uno scenario atomico e post atomico che cambia l'assetto di molti popoli che in seguito si combatteranno in guerre convenzionali per la sopravvivenza. Nel romanzo si racconta Andrea Ferri, che si arruola in una forza di polizia i cui principi fondanti gli fanno inseguire due alti ideali: risvegliare le anime e ritrovare gli equilibri attraverso un'incrollabile fede in un mondo pacificato. Questo libro contrappone alla guerra il nobile principio della pace mondiale quale unica via maestra da percorrere per il progresso. In sostanza, il romanzo è un cavallo di Troja per far pervenire, soprattutto ai giovani, messaggi positivi e pedagogici.



L'autore del libro Gianluigi Miglioli, presenterà La mia vita non conta venerdì 1 ottobre alle ore 17 in Sala dei Quadri di Palazzo Comunale a Cremona.

L'AUTORE

Gianluigi Miglioli, nato a Cremona nel 1955, attualmente risiede a L’Aquila. Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza della riserva dove ha prestato servizio per 46 anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti relativi ad importanti attività operative svolte. Laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria. Ha insegnato materie giuridiche e tecnico professionali, frequentato numerosi corsi di formazione, tra cui “ Diritto Internazionale dei conflitti armati” e sull’“Analisi e Gestione del rischio nel sistema della prevenzione della corruzione”. Da un anno in pensione si è dedicato alla scrittura di questo libro assieme a Francesco Palma per trasmettere valori positivi. Grande appassionato di montagna è tifosissimo della cremonese.