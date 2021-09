In Piazza Duomo a Crema si terrà per tutto il week end la

Festa veneziana: I gondolieri a Crema!

Ecco il programma delle due giornate:

Sabato 25

Ore 16.30

Inaugurazione della mostra “Robe da Macchi” di Gil Macchi presso la sala espositiva della Pro Loco di Crema.



Dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Inizio della festa veneziana in piazza Duomo.

- Saluto ufficiale delle autorità ai gondolieri

- Esposizione della gondola originale

- Intervista al pluricampione delle regate storiche veneziane Franco dei Rossi detto Strigheta, conosciutissimo insieme al padre per le vittorie sul Canal Grande davanti al pubblico di tutto il mondo (10 vittorie).

- Musiche veneziane della tradizione

- Banco vendita con aperitivi Spritz, Ombre e cartoccio di frittura della laguna (piccolo assaggio)

- Per le vie: maschere veneziane a cura del Carnevale Cremasco

- In piazza: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 annullo postale speciale QUANDO CREMA ERA SERENISSIMA a cura del Timbrofilo Curioso

- La sera proiezioni sulla torre civica di regate storiche intervallate da opere di Gil Macchi.



Domenica 26

Dalle ore 10.30 alle 12.30

- Banco vendita con aperitivi Spritz e Ombre

- Esposizione della gondola che rimarrà in piazza fino alle 22.00

- La sera proiezioni sulla torre civica di regate storiche intervallate da opere di Gil Macchi.