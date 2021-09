In occasione del fine settimana di ‘Cremona Musica – Mondomusica’, la fiera dedicata agli strumenti musicali, e in collaborazione con Procremona, CrArT propone l’itinerario in città “Musica nell’arte”.

La visita guidata accompagna alla scoperta delle rappresentazioni della musica e degli strumenti musicali all’interno dei monumenti e delle opere d’arte presenti in alcuni dei luoghi più importanti del centro storico cittadino.

12 Euro, è richiesta la prenotazione a info@crart.it – 338 8071208.

Ritrovo alle ore 15.15 davanti al Battistero in piazza del Comune.

Portare con sé la mascherina, mantenere il distanziamento.