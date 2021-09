Martedì 28 settembre 2021 ore 20.45 incontro on-line e gratuito:

"Utilizzo dei videoschermi: regole, opportunità e limiti"

con Laura Petrini, Formatrice e counselor del Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.

L’incontro fa parte del progetto triennale ‘Il Tempo ritrovato’, promosso e finanziato dal Comune di Cremona e progettato

insieme al capofila Istituto Comprensivo Cremona Cinque e alla rete di tutti gli istituti comprensivi cittadini, per ridare alla

scuola il proprio valore di luogo privilegiato della formazione della persona e per supportare la comunità educante durante e

dopo l’emergenza.

La Scuola Genitori online di Cremona prosegue con una nuova serata.

L'incontro è a sostegno di tutti i genitori, insegnanti e educatori.

È necessario uscire dal dibattito “digitale si - digitale no” per interrogarsi in modo costruttivo su rischi e utilità delle nuove tecnologie. La condizione di isolamento sociale ha costretto adulti, ragazzi e bambini a ricorrere alla tecnologia digitale per poter lavorare, seguire le lezioni, incontrare parenti e amici, fare sport.

È sembrato quasi inevitabile considerare il mondo in uno schermo, ma alcune insidie esistono. Educare ad una gestione competente del digitale significa innanzitutto recuperare il proprio ruolo educativo, una responsabilità genitoriale che si traduce nella definizione di regole, limiti e opportunità per sfruttare al massimo la potenzialità di questi strumenti tenendo il conflitto necessario come una risorsa per crescere.

