Cremünich

Tanta Robba

Oktoberfest

- seconda serata -

3 giorni di birra, cibo, musica dal vivo e tradizione bavarese

Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre

Tutte le sere, la domenica anche a pranzo

padiglione 1 (ingresso ovest) della Fiera di Cremona

Ingresso gratuito e con green pass

*******

4 tipi di birra tutta da gustare accompagnati da Schweinshaxe, Sauerkraut, Weisswursst, Spatzle e Bratwurst.

Al Cremünich, come alla famosa Oktoberfest, si mangia solo si è seduti.

Per prenotare il tuo tavolo invia un messaggio via WhatApp al numero 3497441815

***********

venerdì 1 ottobre Tirock Band

------

sabato 2 ottobre The McChicken Show

------

domenica 3 ottobre SpritzBand

***********

Per informazioni:

Tanta Robba Events

3497441815

cooperativa.tre@gmail.com