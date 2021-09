Il suono di Stradivari

Audizioni strumenti storici

Audizioni con i violini Stradivari Clisbee e Vesuvio

Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia.

Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.

Interprete:

Aurelia Macovei

Biglietto dell’audizione 8 Euro, alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 Euro.

Prenotazione consigliata presso:

MdV - Museo del Violino

Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - Cremona

Telefono: 0372 080809

E-mail: info@museodelviolino.org

