Inaugura il 3 ottobre alle 17 la nuova mostra del Museo Archeologico San Lorenzo.

Dall'idea dell’artista Roberta Pagliari di creare opere come reperti e farle dialogare con veri ritrovamenti archeologici nasce un progetto dal titolo suggestivo

“La memoria del guerriero”.

Chi è il guerriero? E qual è la sua memoria?

Dagli oggetti esposti emerge la figura del guerriero per eccellenza, colui che non ragiona solo in termini di forza e coraggio, ma anche, e soprattutto, di pensiero e intelligenza: Ulisse.

Il giorno dell'inaugurazione sono previste due performance a cura di Teatrodanza:

una alle ore 17.30 e una alle 18.15,

per assistere è necessario prenotarsi:

tel. 0372 407269 /7048

museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it