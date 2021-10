Vanitas' Market Handmade in Italy

24° EDIZIONE

sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021

Giardini Pubblici di Piazza Roma

dalle 10.00 alle 20.00

PROUDLY LOCAL: Orgogliosamente locali.



Il tema dell’edizione 24 di Vanitas’ Market a Cremona vuole sottolineare il legame con il territorio e le sue tradizioni.

L’ispirazione nasce dalla commistione tra il VECCHIO ed il NUOVO: L’immaginario TIPICO TRADIZIONALE come le frasi dialettali, i ricordi di famiglia, i piatti tipici, le tradizioni artistiche ed artigianali locali, la ruralità ed un IMMAGINARIO ESTETICO CONTEMPORANEO, globalizzato, colto, alla moda, sperimentale.

Il tema di questa edizione di ottobre è quindi un invito ed uno spunto di riflessione riguardo al concetto di guardare al passato con in mente il futuro: un crossover contemporaneo di vecchio e nuovo, tradizione ed innovazione, artigianale e virtuale.

Una riflessione estetica gli espositori di Vanitas' Market, più di 40 e provenienti da Cremona e da tutte le province limitrofe, hanno sicuramente provato sulla loro pelle, creando bellezza con quello che avevano a disposizione, con tutto il tempo per comprendere ed assimilare il concetto che, a volte, guardare avanti è anche un po' guardare indietro.

All’interno della manifestazione verrà presentato il progetto di PRO CREMONA legato proprio al linguaggio dialettale tipico cremonese: al motto “OLD IS THE NEW YOUNG”, la collezione di t-shirt ed accessori realizzata in collaborazione con Vanitas vuole essere un ponte tra le tradizioni e la contemporaneità, il passato ed il presente, gli anziani ed i giovani, i nonni ed i nipoti.

Vanitas' Market - Handmade in Italy

www.vanitasonline.com

