L’Opera si rivela

Ridotto del Teatro A. Ponchielli ore 11.00





Al via L’Opera si rivela, ciclo di incontri organizzati dal Teatro Ponchielli per approfondire i titoli d’opera in cartellone.

Il primo appuntamento è per domenica 3 ottobre con il melodramma buffo Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini, che andrà in scena al Teatro Ponchielli l’8 e il 10 ottobre.

Relatore: Emanuele Senici, docente di Musicologia e Storia della Musica presso L’università Sapienza di Roma, che ci accompagnerà alla scoperta dell’opera rossiniana.

L’incontro è ad ingresso libero.