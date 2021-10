Sabato d'Autore

La Sagra di Casteldidone si apre con... la cultura!

"Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione" diceva Paolo VI e a La Bussola - organizzazione no profit tra gli organizzatori della sagra - ne sono ancora oggi profondamente convinti.

L'evento di sabato sera è stato ideato per aprire porte e cuori di Casteldidone alla bellezza. Una bellezza raccontata e presentata da chi la crea con idee, parole, forme, colori, musica e voce.

Tre autori, tre artisti, tre artefici e promotori di opere d’arte uniche nel loro genere si apriranno, nel corso della serata, ad un confronto con il pubblico per far scoprire più da vicino la magia della loro arte declinata in poesie, libri d’artista e canzoni d’autore.

Chi saranno i protagonisti della serata? Tre autori. Tre artisti. Tre amici di Casteldidone e della sua gente.



Stefano Prandini, scrittore e professore di storia e filosofia

Anna Ardigò, artista e insegnante, casteldidonese d'origine

Daniele Goldoni, cantautore e cantastorie



Insomma, un appuntamento da non perdere alle ore 21:00, nel cortile del Centro Anziani di Casteldidone (in caso di maltempo ci sposteremo all'interno del centro).

Come da normativa vigente, per partecipare all'evento è necessario essere in possesso di Green Pass.