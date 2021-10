Latitudini e longitudini del liuto con Cherici, Miotti e Beier

All'interno della rassegna

"Microfestival di Musica Antica e Teatro 2021"

Sabato 23 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Latitudini e longitudini del liuto

Tre concerti per liuto a solo e in ensemble

Sala Manfredini - Museo civico "Ala Ponzone"

Via U. Dati, 4 Cremona , CR



Solisti: Cherici, Miotti, Beier

Direzione Artistica: Roberto Cascio

Concerti e teatro organizzati dal Settore Cultura e Musei del Comune in collaborazione in collaborazione con AUSER Insieme Università Popolare della LiberEtà, con ACLI e Università di Pavia Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.

*****



PAOLO CHERICI



Paolo Cherici ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Milano dove si è diplomato in chitarra con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Ruggero Chiesa. Ha in seguito frequentato i corsi di liuto tenuti da Eugen M. Dombois e Hopkinson Smith alla Schola Cantorum di Basilea.

Svolge attività concertistica in Italia e all’estero (Europa, Stati Uniti, Canada, America Centrale, Brasile, Giappone) sia in ensemble che come solista partecipando ad importanti festival e rassegne di musica antica (S. Maurizio, Parigi, Versailles, Vienna, Bruges, Salisburgo, Innsbruck, Montreux ecc.). Ha al suo attivo più di 80 incisioni in varie formazioni con un repertorio che spazia dal Rinascimento al Barocco. Particolarmente significative sono le incisioni realizzate come solista e in duo con il soprano Claudine Ansermet, che hanno ottenuto i massimi riconoscimenti dalla critica internazionale. In particolare con il cd disco Soupirs Meslés d’Amour, arie di corte di Pierre Guédron, ha ottenuto il prestigioso Diapason d’Or du Siecle.



Ha collaborato con importanti enti sinfonici e lirici. Ha curato diverse pubblicazioni per la case editrici Ut Orpheus, Suvini Zerboni e Rugginenti fra cui particolarmente significative quelle dedicate a opere bachiane. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento sulla prassi esecutiva liutistica. E’ docente al Conservatorio di Milano e collabora con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo e La “Scuola Musicale di Milano”.

*****

MARIA CLEOFE MIOTTI

Si è diplomata in mandolino al Conservatorio “Pollini” di Padova col M° Ugo Orlandi, dove, nel 2006, ha conseguito anche il diploma accademico di II livello.

Suona in duo con la chitarra e con l’arpa, in quartetto e, come mandolino solista, in varie formazioni cameristiche italiane fra cui i Solisti Veneti, partecipando a concerti e tournée in Italia e all’estero (Canada, Asia, Portogallo, Austria, Svizzera, Brasile, ecc.); dal 1995 collabora con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Comunale di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Firenze.

Ha inciso alcuni CD con vari ensemble barocchi, con il Quintetto a Plettro “Calace”, ha collaborato con l’Accademia Farnese e Cecilia Gasdia alla registrazione delle “Cantate a soprano” di Vivaldi, per l’etichetta Mondo Musica. Ha inciso con il chitarrista Gianni Landroni e il soprano Laura Manzoni un CD di melodie natalizie e ha partecipato a varie registrazioni di concerti trasmessi da Radio Vaticana.

Dal 1999 segue la preparazione musicale di due orchestre a plettro, I Mandolinisti di Parma e i Mandolinisti di Bologna, con le quali ha realizzato numerosi concerti in qualità di primo mandolino e direttore d’orchestra.

Laureata in Lettere moderne all’Università degli Studi di Padova con una tesi sui trattati musicali e l’iconografia del mandolino, si dedica anche alla stesura di articoli e saggi e ha preso parte a varie conferenze; nel 2011 ha conseguito la laurea in psicologia sempre presso l’Università di Padova.

Dopo vari anni di insegnamento al Conservatorio “Piccinni” di Bari, attualmente è docente di mandolino al Conservatorio “Pollini” di Padova ed è curatrice, per le edizioni musicali Curci di Milano, della collana Maurri dedicata al mandolino e agli strumenti a plettro.

*****

PAUL BEIER



Diplomato presso il Royal College of Music di Londra con Diana Poulton, Paul Beier è uno dei più noti liutisti sulla scena internazionale. Il suo repertorio solistico spazia dal primo Cinquecento italiano alla musica di Bach e Weiss. Ha suonato in Europa, America del Nord e del Sud e in Australia, come solista, direttore del gruppo Galatea da lui fondato, componente di vari ensembles (tra cui Aglaia, Aurora, La Cetra, Ensemble Concerto, Nova Ars Cantandi, Pacific Baroque, La Risonanza) e anche come continuista in produzioni orchestrali e operistiche in teatri come la Scala, la Santa Fe Opera etc. I suoi 12 CD solistici e i 5 con Galatea hanno meritato diversi riconoscimenti, tra cui: “la scelta di Amadeus”, “Disque du Mois” di Répertoire, 5 di Diapason, 5 stelle di Goldberg. Dal 1981 insegna liuto, basso continuo e musica d’insieme presso le Scuole Civiche di Milano. È membro fondatore della Società Italiana del Liuto, ed è consulting editor del Lute Society of America Journal.

******

E' consigliata la prenotazione:

0372 407768

museo.storianaturale@comune.cremona.it

*****

Per informazioni:

Museo della Cività Contadina "Il Cambonino Vecchio"

0372 560025

info@turismo@comune.cremona.it

0372 407081