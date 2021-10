Una nuova mostra abita gli spazi del Museo Archeologico San Lorenzo.

Dall'idea dell’artista Roberta Pagliari di creare opere come reperti e farle dialogare con veri ritrovamenti archeologici nasce un progetto dal titolo suggestivo

“La memoria del guerriero”.

Chi è il guerriero? E qual è la sua memoria?

Dagli oggetti esposti emerge la figura del guerriero per eccellenza, colui che non ragiona solo in termini di forza e coraggio, ma anche, e soprattutto, di pensiero e intelligenza: Ulisse.



Orari di apertura:

dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13

sabato domenica e festivi dalle 10 alle 17





Per informazioni:

Tel: 0372 407775

museo.archeologico@comune.cremona.it