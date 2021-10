Quarto ed ultimo incontro del ciclo proposto dalla Società Storica Cremonese

"Una cerchia di amicizie cremonesi della Londra del XIX secolo"

per "I giovedì della Società Storica"

Il 28 ottobre il maestro Fausto Cacciatori, conservatore del Museo del Violino, ci proporrà la figura del violinista Spagnoletti con documenti assolutamente nuovi.

L'appuntamento è per le ore 17,30 alla Sala Bonomelli del Centro Pastorale in via Stenico che ha la capienza di circa 70/80 persone. Obbligatoria la prenotazione.

Per Prenotazioni:

• via telefono al numero: 338 3287971

• via e-mail alla NUOVA casella dedicata: societa.prenotazioni@gmail.com

Per coloro che non troveranno posto o preferiranno rimanere a casa sarà attivato anche il collegamento sulla piattaforma Zoom.